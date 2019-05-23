25 yaşındaki Ömer Süt, Şişli Camii’nin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Yayalara kırmızı yandığını son anda fark eden Süt, kazadan kaçamadı.

KIRMIZI IŞIKTA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇTİ, CANINDAN OLUYORDU

Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki Ömer Süt Şişli Camii’nin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yayalara kırmızı ışık yandığı son anda fark eden gence, Taksim istikametine seyir halinde olan Gökhan İyigül (25) idaresindeki 34 BUP 603 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak takla atan talihsiz genç, yere düşerek yaralandı.

Şişli’de kırmızı ışıkta geçen genç ağır yaralandı

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.

