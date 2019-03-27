Site otoparkından gündüz vakti lastik çaldılar

Kameraya yansıyan görüntülerde zanlıların rahat tavırları dikkat çekerken, site görevlisinin durumu fark etmesi üzerine yaşanan kovalamaca da gözler önüne seriliyor.

LASTİĞİ ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Ümraniye’deki bir sitenin otoparkında ambalaja sarılı halde bulunan otomobil lastikleri, hırsızlar tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla otoparka gelen hırsızlar, güpegündüz lastikleri alarak kaçmaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden güvenlik görevlisi, hırsızları kovaladı.

BAHÇEDEN ATLAYIP OTOPARKA GİRMİŞLER

Daha önce de hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenilen sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir şahıs, önce caddeye bakan yöndeki dükkanın merdivenlerinden atlayarak sitenin bahçesine, oradan da otoparka giriyor. Bu sırada içerideki arkadaşıyla irtibat kurduğu tahmin edilen diğer şahıs merdivenlere gelerek, arkadaşının site bahçesine çıkarıp kendisine uzattığı lastikleri merdivenlere çıkarıyor.

İKİNCİ GELİŞLERİNDE PATLADILAR

Rahat tavırlarla hareket ettikleri görülen zanlılar, lastikleri aynı cadde üzerinde ve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir çöp konteynerinin yanına kadar taşıyor. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar siteye gelip garaja giren zanlılar, bu kez site görevlisinin durumu fark edip koşarak bağırması üzerine garajdan önce sitenin bahçesine, oradan da caddeye çıkıp son sürat kaçıyor.

''DAYIM KOYMUŞ''

Çalınan lastiklerin değerinin yaklaşık 18 bin lira olduğu ifade edilirken zanlıların, site bahçesinden çıkardıkları lastikleri önüne koydukları dükkanın sahibine, “Hakkını helal et, dükkanın önünü işgal ettik. Dayım lastikleri burada bırakıp gitmiş.” dedikleri iddia edildi.