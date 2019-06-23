Sivas- Ankara arası 2 saate düşüyor

Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD) tarafından yürütülen en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

Yaklaşık 10 milyar lira proje bedeli Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi günde 3 vardiyalı sürdürülen çalışma ile 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürülüyor.

YOLCULUK 2 SAATE İNECEK

Sivas ile Ankara arasındaki ulaşım süresini 2 saate indirecek projede ilk test sürüşlerinin 2019 yılı sonu ile 2020 yılının başlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2020'DE TAMAMLANACAK

İlk seferlerin ise 2020 yılının ikici yarısında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TURİST SAYISI KATLANACAK

Vali Ayhan, YHT ile Sivas’a gelen turist sayısının katlanarak artacağını vurgulayıp, Sivas’ın buna hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Ayhan konuyla ilgili olarak, “Şehrin bu değişime hazır olması lazım. Ben fiziki anlamda hazır olduğumuzu düşünmekteyim. Ama fikir olarak da hazır olmamız gerekli. Fikir ve düşünce anlamında hazır mıyız? Bunu tartışmamız gerekiyor. Sivas’a yılda ortalama 600 bin civarında turist gelmekte. Yüksek hızlı tren ile bu rakamın 3 milyona kadar çıkabileceğini düşünmekteyim." dedi.