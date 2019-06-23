taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Sivas- Ankara arası 2 saate düşüyor

Sivas - Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İHA | 23.06.2019 - 12:02..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Sivas- Ankara arası 2 saate düşüyor

Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD) tarafından yürütülen en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

Yaklaşık 10 milyar lira proje bedeli Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi günde 3 vardiyalı sürdürülen çalışma ile 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürülüyor.

YOLCULUK 2 SAATE İNECEK

Sivas ile Ankara arasındaki ulaşım süresini 2 saate indirecek projede ilk test sürüşlerinin 2019 yılı sonu ile 2020 yılının başlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sivas- Ankara arası 2 saate düşüyor

2020'DE TAMAMLANACAK

İlk seferlerin ise 2020 yılının ikici yarısında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TURİST SAYISI KATLANACAK

Vali Ayhan, YHT ile Sivas’a gelen turist sayısının katlanarak artacağını vurgulayıp, Sivas’ın buna hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Ayhan konuyla ilgili olarak, “Şehrin bu değişime hazır olması lazım. Ben fiziki anlamda hazır olduğumuzu düşünmekteyim. Ama fikir olarak da hazır olmamız gerekli. Fikir ve düşünce anlamında hazır mıyız? Bunu tartışmamız gerekiyor. Sivas’a yılda ortalama 600 bin civarında turist gelmekte. Yüksek hızlı tren ile bu rakamın 3 milyona kadar çıkabileceğini düşünmekteyim." dedi.

Sivas- Ankara arası 2 saate düşüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

323
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

170
Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

139
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

140
Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

40
Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

156
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

222
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir