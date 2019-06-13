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Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

İHA | 13.06.2019 - 22:09..
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Sivas-Malatya karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

Halil Benile yönetimindeki minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Benile ile minibüste bulunan G.B.(25), S.K. (25), R.B. (21), A.B (8), E.B. (3), R.K.(2), S.K.(2), Y.B.(1) ve H.B.(6) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

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