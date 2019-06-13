Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

1 9. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandı 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine 2049 yılına kadar el konuldu.

2 Özcan Deniz'in tatil için özel istekleri Kıbrıs'ta konser verecek olan Özcan Deniz, tatilini de burada yapacak. Şarkıcı tatili süresince katındaki 16 odayı kapattı.

3 BM'den İdlib çağrısı: Ateşkese uyun Türkiye ile Rusya arasında İdlib için geçen eylül ayında yapılan ateşkes anlaşmasına BM'den herkesin uyması yönünde davet geldi.

4 Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı İlde, iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

5 Sivas’ta yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi Evinin yakınında yıldırım isabet eden Fadik Köse isimli bir kadın, hayatını kaybetti.

6 Ankara'da şiddetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu İl genelinde etkili olan yağış zaman zaman yerini rüzgara bıraktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.