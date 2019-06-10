taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7784
Euro
6.5414
Altın
1327.62
Borsa
94103.07
Gram Altın
246.692

Sivas'ta otomobil takla attı: 6 yaralı

İlde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA | 10.06.2019 - 19:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Erzincan-Sivas karayolu Zara ilçesi sınırlarında kaza meydan geldi.

Erzincan istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Ö.M idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Otomobilde bulunan Ö.M, Z.E.K, N.D, A.T, S.K ve M.E.K yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar tedavi edilmek üzere İmranlı devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların salık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta otomobil takla attı: 6 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

652
Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

376
İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

284
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

402
Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

103
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

459
Akın Akınözü'nün askerlik hazırlığı

Akın Akınözü'nün askerlik hazırlığı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir