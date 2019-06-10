Sivas'ta otomobil takla attı: 6 yaralı

Erzincan-Sivas karayolu Zara ilçesi sınırlarında kaza meydan geldi.

Erzincan istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Ö.M idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Otomobilde bulunan Ö.M, Z.E.K, N.D, A.T, S.K ve M.E.K yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar tedavi edilmek üzere İmranlı devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların salık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



