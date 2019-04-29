Uluslararası Af Örgütü ile savaş bölgelerindeki sivil kayıpları takip eden İngiltere merkezli Airwars platformu tarafından hazırlanan raporda, YPG'nin Rakka'yı DEAŞ'tan temizlemek amacıyla gerçekleştirdiği saldırılarda ölen sivillerin sayısını açıkladı.

Rakka'ya yönelik saldırıların gelişigüzel yapıldığını vurgulayan raporda, 2017 yılında 4 ay süren operasyonda bin 600 sivilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

40 PKK'LI LONDRA OFİSİNİ BASTI

YPG'nin gerçekleştirdiği katliam raporunun yayınlanmasının ardından Uluslararası Af Örgütü'nün Londra ofisi yaklaşık 40 kişilik terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırıya uğradı.

Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, saldırganların zor kullanarak içeri girdiğini bir güvenlik görevlisini itip yere düşürdüğü ve ezildiği belirtilen açıklamada, olay yerine çağrılan polisin işgalcileri güç kullanarak gözaltına aldığı kaydedildi.

Sivil ölümleri raporu sonrası Af Örgütü'ne saldırı VİDEO

YPG'nin gerçekleştirdiği saldırı sonrası Rakka fotoğrafları: