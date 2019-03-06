Size Doğu Anadolu’yu hayran bırakacak manzaralar

Sıradağlar, geniş platolar, şelaleler, kanallar, vadiler ovalar... Aras ve Kura nehirleri, Fırat'ı, Dicle'si... Balık gölü, Çıldır'ı, yazı, kışı, dumanı tüten fabrikası, yöresel kaburga dolması, piti kebabı... Doğu Anadolu, sahip olduğu tüm doğallığıyla haritanın en fiyakalısı, en bozulmamışı. İnsanı samimi, yemeği lezzetli, toprağı bereketli bir yerde, birbirinden güzel, birbirinden eşsiz manzaralar göreceğiz.

İşte senin Doğu ekspresin.

ÇAT KAPI GEZECEKSİN

Doğu Anadolu çat kapı gidilecek bir kaçış. Öyle uzun uzun planlamayacaksın. Doğa sana hazırlanmayacak; en az senin kadar plansız. Buralara dağ, bayır, çayır, çimen görmeye geleceksin. Yapaylık değil doğallık içinde seyahat edeceksin. Otelde değil mesela çadırda kalacaksın; restoranda değil, yaktığın ateşin üzerinde pişen közde patates yiyeceksin.

MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI

Bol yeşillik, bol oksijen... Tunceli ve Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi 1971 yılında millî park ilan edilmiş. Munzur Dağları’ndaki göller, Ovacık ilçe düzlüğündeki gözeler, kanyonlar, vadi boyunca dökülen şelaleler milli parkın doğal zenginlikleri. Piknikçisi, kampçısı, dağcısı çıkıp çıkıp geliyor. Doğu'nun güzeli nerede çok iyi biliyor. Doğu ekspresi diye tutturmuşlar bir tren furyasıdır gidiyor ama seni Doğu'ya götürecek pekçok cazibe noktası pencereden görünmüyor. En iyisi mi sen beni dinle, görmek istediğin manzarayı seç ve götür kendini oraya.

MURADİYE ŞELALESİ

Göller yöresi Van'da ne çok yer var gidilesi... Van'ın Muradiye ilçesindeki bu güzellik sadece görüntüsü ile değil çevresini güzelleştiren tabiatıyla da görülmeye değer. Muradiye Şelalesi diye bir yer var. Bahar aylarında rengârenk çiçekler güzelliğine güzellik katar. Kış aylarında ise donan şelale suları buzdan kristallere dönüşür. Yakınlarında kamp kurabileceğin alanlar da var. Şelale suyunun sesi eşliğinde bir güne uyanmak isteyebilirsin.

Ormanın derinliklerinden gelip salkım salkım kaynağa dökülen suyun sesini duymanı isterim. Van'ın en güzel manzaralarından birine bakıyorsun şuan.

Muradiye Şelalesi büyüleyici görüntüsüyle hayran bırakıyor VİDEO



VAN PERİ BACALARI

Van için söyleyeceklerim de, önereceklerim de bitmedi daha. Keşfedilmemiş birçok bölgeye sahip olan Van, Kapadokya'ya rakip çıkabilecek kadar etkileyici peribacalarına sahip. Evet, bildiğimiz peribacaları. Peki Van'da ne işi var? Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınmasıyla meydana gelen peribacaları "Vanadokya" olarak da adlandırılıyor.

''Doğu Anadolu'da neler varmış ya...'' diyor insan. Keşfettikçe keşfedesi geliyor. En güzelide, yakaladığın her manzara doğanın plansızlığını yansıtıyor sana. Bu doğal oluşumlar insanın içinde bir arkeolog uyandırıyor.

KARANLIK KANYON - ERZİNCAN

Erzincan'nın Kemaliye ilçe sınırında bulunan Karanlık Kanyon, Dünya’nın en büyük ikinci Kanyonu desem... Ne kadar doğrudur emin olmasak da böyle bir konunun varlığı yadsınamaz. Amerika'daki Büyük Kanyon(Grand Canyon)'dan sonra en büyüğü Erzincan'daymış. Tabii bu doğallığın büyüklüğünden ziyade güzelliğini konuşmak lazım. Bu kanyonun içinden Fırat nehri geçiyor. Bu kanyon ve çevresinde piknik, kamp yapanlar olduğu gibi, bazen çeşitli sportif etkinlikler de düzenleniyor. Base Jump, Kano ve Rafting etkinliklerine katılabilirsin.

Rafting heyecanın Kemah ilçesine bağlı Alp köyünde başlıyor, Acem oğlu boğazından, üç büyük kanyon geçiliyor ve şelaleler bölgesine ulaşılıyor. Soğuk sular mevkiinde ise bitiyor ve sudan çıkıyorsun. Kayalara dikkat ettin mi?

Burada ne fotoğraflar çekilir...

GÜNPINAR ŞELALESİ- MALATYA

Günpınar Şelalesi Malatya Darende ilçesine bağlı Günpınar köyünde akan bir kaynak. Bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde ayrı, yazın ayrı, kışın ayrı bir ilgi odağı. El değmemiş doğası, kanyonu, tatlı su balıkları, bitki örtüsü, yaban hayatı ve küçük şelaleleriyle zengin özellikleriyle Günpınar Şelale'si bu manzarayı görmeyi hak ediyor. Yazın suya giren, çıkan çok görürsün burada ama sonbaharda git derim ben; şelale coşuyor. Yakınlardaki tesislerden birinde otur manzarayı izle; yanına da çay söyle. Çünkü Doğu turumuz devam ediyor!

Günpınar Şelalesi'nde sonbahar güzelliği VİDEO



NEMRUT KRATER GÖLÜ

Etrafı dik yamaçlarla ve tepe noktalarında sarp kayalarla çevrili devasa bir çukurun içinde bulunan bir krater gölüne beş saniye bakınca çay demleyesi geliyor mu insanın? Nemrut Krater Gölü’nü tepeden kuş bakışı görebileceğin zirveye ulaşıp kamp yapmanı öneririm. Şöyle bir manzaraya karşı aç pencereni. Tepe bölgelerde düzlük alanlar var; burada kamp yapabileceğin yerler de mevcut. Senin gibi ya da arkadaş grubuyla gelen insanlar göreceksindir zaten. Nemrut hem dağıyla, hem de doğal oluşumlarıyla durmaksızın ilgi gören bir memleket.

CENNET CEHENNEM VADİSİ

Dört mevsimin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımdaki Cennet Cehennem Vadisi'nin bir köşesinde buzulların oluşturmuş olduğu kütleler bulunurken, öte yanını çiçek ve yeşillik sarar. Bölgeye giden doğa severler kamp, dağ sporları, kaya tırmanışları, doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler düzenliyorlar. Cennet Cehennem Vadisi'nin içerisinden, aynı adı taşıyan bir dere geçer. Bölgede yetişen mantarlar, oldukça lezzetli olduğu için buraya mantar toplamak için gelen insanlar da var.

Kafanı çevirip baktığın yerde bir bahar göreceksin, bir kar. Yerde mor çiçekler varken dağlardan sarkar buzlar. Tezatlık bu yamaçlara pek bir yakışır; doğa tutkunlarının unutamadığı yerlerden biri olduğu kesin.

Cehennem Vadisi maceracıları bekliyor VİDEO



SÜPHAN DAĞI

Nedendir bilmem bu dağ beni dinginleştiriyor. Eteklerinden göğe doğru kıvrılan yamaçları bana huzur veriyor. Düzlükle buluşan dağın manzarası öyle net çıkıyor ki insanın karşısına; devasalığı etkiliyor. Bitlis'e bağlı Adilcevaz ilçesinin sınırlarına dahil olan dağ, Van Gölü manzarasını kesiyor. Volkanik bir oluşum olan dağ, Türkiye’deki volkanik dağlar arasında yükseklik bakımından ikinci sırada. Sönmüş bir volkan olan dağın zirvesinde irili ufaklı buzul gölleri var. Burada dağcılık tur kayağı, doğa ve dağ yürüyüşü, kampçılık, offroad ve yamaç paraşütü gibi sporlar yapılır.

Toplam 4058 metre yüksekliğe sahip dağ, tırmanış için harika bir rota.

AKDAMAR ADASI- VAN

Türkiye'nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ada, üzerinde Ermeniler tarafından yapılan 1100 yılık tarihi Kutsal Haç Kilisesi ile biliniyor. Keşiş Manuel tarafından Kral I.Gagik’ın denetiminde inşa edilen kilise, 1113 yılında manastıra çevrilmiş ve 1895’e kadar da yöredeki Ermeni Patrikliği'nin merkezi olmuş. Adanın ikonu gibi bir simge. Muhteşem bir manzaraya bakıyor. Bu yapının bir de dillere destan bir efsanesi var.

EFSANEYE GÖRE;

Vaktizamanında bu adada yaşayan Ermeni baş keşişin, güzelliği dillere destan Tamar adında bir kızı vardır. Adanın çevresindeki köylerde çobanlık yapan bir genç bu kıza âşık olur. Genç çoban Tamar'la buluşmak için her gece adaya yüzer. Tamar ise her gece, karanlıkta yerini belli etmek için onu bir fenerle bekler.

Bundan haberdar olan kızın babası, fırtınalı bir gecede elinde fenerle adanın kıyısına iner ve sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzüp, gücünü yitirmesine sebep olur.

Yüzmekten gücünü yitirip, yorulan genç çoban boğulur ve boğulmadan önce son nefesiyle "Ah Tamar!" diye haykırır. Bunu duyan kız da hemen ardından kendini gölün sularına bırakır. O günden sonra ada Ah Tamar! ismi ile anılmaya başlanır.

PERTEK KALESİ

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Murat Nehri'nin kıyısındaki bir tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşan Pertek Kalesi, tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği ile gelene kendini sevdiriyor. Yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlaları ve serpiştirilmiş mavi çinileriyle dikkati çeken kaledeki tarihi güzellikler, vatandaşların yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da bir numaralı adresi.

Etrafı sularla çevrili bir ada görünümünde duran kale, gotik bir mimari hava veriyor.

Ada görünümlü Pertek Kalesi VİDEO

