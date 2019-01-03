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Skoda 2019'a 'basamak' ile girdi

Çekya'nın en büyük markası olan Skoda, yeni Scala modeli ile 2019'da adından çokca söz ettirecek. Volkswagen Golf'ün tahtını sallaması beklenen Scala, adını latince 'basamak' sözcüğünden alıyor.

Özel İçerik | 03.01.2019 - 09:37..
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Çekya devi Skoda, kendine has tasarımı ve modelleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

ORTA VE DOĞU AVRUPA'DA ÇOK POPÜLER

Orta Avrupa’nın sayılı otomobil şirketlerinden olmasının avantajını kullanan Skoda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Romanya’da en çok tercih edilen markaların başında geliyor.

Skoda 2019'a 'basamak' ile girdi

GOLF'E RAKİP GELİYOR

Sahip olduğu teknolojik imkanları kullanan firma yeni çıkardığı Scala modeli ile Volkswagen Golf’ün en büyük rakibi durumunda. C segmenti hatchback model bir araç olan Scala, markanın 2019 yılında yollarda olacak arabası konumunda. Golf ile benzerlikler taşıyan aracın fiyatının da 2019 Golf ayarında olacağı tahmin ediliyor.

Skoda 2019'a 'basamak' ile girdi

SKODA İÇİN BİR 'BASAMAK'

1.6 TDI 115 HP 6 ileri manual veya 7 ileri otomatik özelliklerinde bir motora sahip olacağı söylenen Scala İç mekan kalitesini arttırdı.  9.2 inçlik dokunmatik ekrana ve 10.25 inçlik dijital gösterge paneline sahip.Ayrıca farklı sürüş modları da bulunuyor.Süspansiyonlar sürüş modlarına göre ayarlanabiliyor.

Scala, Latince “basamak” anlamına geliyor. Skoda bu modeline bilerek bu ismi vermiş olabilir. Zira uzun süredir beklenen patlamayı yapması beklenen Skoda, bu model ile C segmentine yep yeni bir soluk getiriyor.

Aracın Avrupa’dan sonra Türkiye’de de tanılacağı öğrenildi. Scala’nın satışa ne zaman çıkacağı ise henüz netleşmedi.

 

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