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SMO'dan sivil halka YPG uyarısı

SMO tarafından İdlib'in güneyinde başalatılan operasyonda YPG'ye de mesaj verildi.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 17:08..
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Katil Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Türkiye'nin de gece gündüz takviye gönderdiği bölgede SMO tarafından İdlib'in gündeyinde operasyonlar başladı.

SMO'dan sivil halka YPG uyarısı

SMO, SERAKİB VE NEYRAB KÖYÜNE GİRDİ

SMO, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

SMO'dan sivil halka YPG uyarısı

NEYRAB BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

SMO askerlerinin, Neyrab köyünü büyük oranda kontrol altına aldığı bildirildi.

SMO'DAN HALKA UYARI

Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında PKK/YPG'lı teröristlerin işgal ettiği bölgelere de uyarı broşürleri bıraktı.

SMO'dan sivil halka YPG uyarısı

Bırakılan broşürlerde "PKK kontrolü altında yaşayan siviller, bu örgütün merkezlerinden uzak durun. Evlerinizde kalın. Biz yıkmaya gelmedik, gasp edilen hakkımızı almaya geldik." ifadeleri yer aldı.

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