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Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Trabzon'da evlerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

DHA | 15.12.2019 - 13:29..
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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında oturan Hasan (79) ve Seher Süer (72) çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine geldi.

Yakınları, eve girdiğinde çifti yataklarında hareketsiz yatarken buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER

İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan-Seher Süer çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Süer çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

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