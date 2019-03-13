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Köpeğe çarpıp yoluna devam eden minibüs sürücüsü

İstanbul'da bir minibüsün sürücüsü, köpeğe çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İHA | 13.03.2019 - 09:47..
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Beykoz'da bir minibüs, sokak arasında hızla ilerlerken karşısına çıkan köpeğe çarptı. Köpeğe çarpmasının ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta bulunan köpeklerden biri, hızla gelen minibüsün önüne geçiyor. Daha sonra minibüs köpeğe çarpıyor; köpek çarpmanın etkisi ile bir süre yerden kalkmakta güçlük çekiyor. Bu sırada minibüs, arkasına bile bakmadan olay yerinden gidiyor.

Köpeğe çarpıp yoluna devam eden minibüs sürücüsü ViDEO

Köpeğe çarpıp yoluna devam eden minibüs sürücüsü

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olaya tanık olan çevredeki bazı vatandaşla,r köpeği hemen veterinere götürdü; yaralı köpek tedavi altına alındı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunda eziklikler olduğu tespit edildi.

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