Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

5

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetini incelemeye gelen Suudi Başsavcı için, "Benim savcım her bilgiyi paylaştı ama Suudi Başsavcı'nın derdi başka. 5 valiz kuruyemiş alıp döndü" dedi.