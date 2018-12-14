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Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 16:55..
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Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi.

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