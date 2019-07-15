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Sony, dünyanın en hızlı SD kart okuyucusunu tanıttı

Sony, 1000 MB/sn aktarım hızı sunan MRW-S3 isimli kart okuyucusunu resmi olarak duyurdu.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 15:30..
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Sony, dünyanın en hızlı USB-C girişine sahip SD kart okuyucusu MRV-S3 modelini açıkladı. 1000 MB/sn aktarım hızlarına kadar çıkabilen etkileyici kart okuyucunun özelliklerine kısaca bir göz atalım.

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SONY MRW-S3 ÖZELLİKLERİ

100W'a kadar güç sağlayan ve  iki adet USB-C bağlantı noktasına sahip MRW-S3, aynı zamanda bir de USB-A girişi barındırıyor. HDMI girişine de sahip cihaz, 4K videoları saniyede 30 kare hızında oynatma yeteneğini sunuyor.

Akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız IP68 sertifikasına sahip MRW-S3 kart okuyucu, bu sayede toza ve suya karşı tam dayanıklılık vadediyor.  Sony, yeni ürününün özellikle 300 MB / s'ye kadar okuma hızına sahip olması nedeniyle fotoğrafçılar için vazgeçilmez olacağını düşünüyor. Yüksek okuma hızı sayesinde, fotoğrafçılar yüksek boyutlu RAW dosyalarını ve 4K videoları kolaylıkla hızlı bir şekilde aktarabilecek.

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Bu yılın sonbahar aylarında yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, fiyat hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.


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