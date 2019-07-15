Sony, dünyanın en hızlı SD kart okuyucusunu tanıttı

Sony, dünyanın en hızlı USB-C girişine sahip SD kart okuyucusu MRV-S3 modelini açıkladı. 1000 MB/sn aktarım hızlarına kadar çıkabilen etkileyici kart okuyucunun özelliklerine kısaca bir göz atalım.





SONY MRW-S3 ÖZELLİKLERİ

100W'a kadar güç sağlayan ve iki adet USB-C bağlantı noktasına sahip MRW-S3, aynı zamanda bir de USB-A girişi barındırıyor. HDMI girişine de sahip cihaz, 4K videoları saniyede 30 kare hızında oynatma yeteneğini sunuyor.

Akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız IP68 sertifikasına sahip MRW-S3 kart okuyucu, bu sayede toza ve suya karşı tam dayanıklılık vadediyor. Sony, yeni ürününün özellikle 300 MB / s'ye kadar okuma hızına sahip olması nedeniyle fotoğrafçılar için vazgeçilmez olacağını düşünüyor. Yüksek okuma hızı sayesinde, fotoğrafçılar yüksek boyutlu RAW dosyalarını ve 4K videoları kolaylıkla hızlı bir şekilde aktarabilecek.

Bu yılın sonbahar aylarında yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, fiyat hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.





Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.