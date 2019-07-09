Sony, katlanabilir yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından gözler, yeni telefonlara çevrildi. Bildiğiniz gibi Samsung'un tanıttığı Galaxy Fold'da meydana gelen ekran sorunları nedeniyle şirket, telefonu henüz piyasaya çıkarmadı. Huawei ise Samsung'un başına gelenlerden ders alarak, telefonun sorunsuz olduğundan iyice emin olana kadar Mate X'i piyasaya sürmüyor.

Samsung ve Huawei'nin gerisinde kalmak istemeyen Sony de katlanabilir telefon geliştirme çalışmalarına başlamış durumda.

KATLANABİLİR BATARYA İLE GELEBİLİR

Qualcomm'un Snapdragon SM7250 işlemcisini kullanması beklenen Sony'nin katlanabilir telefonu, aynı zamanda 3220 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir. Bu bataryanın bir diğer özelliği de ekranından dolayı katlanabilir bir yapıda olması.

ARALIK AYINDA DUYURULACAK

LG'nin ürettiği ekranı kullanacak olan telefonda, 10x zoom özellikli kamera bulunacak.. 5G bağlantı teknolojisini destekleyecek cihazın, aralık ayında resmi duyurusunun yapılması ve satışına da 2020 yılı içinde başlanması bekleniyor.

Henüz prototip aşamasında olan Sony'nin katlanabilir telefonunun, zamanında satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor. Özellikle Samsung ve Huawei'nin telefonların satışa sunulma tarihini ertelemesi, bu cihazların henüz son kullanıcı için hazır hale gelmediğini gösteriyor.

Sony, eğer Samsung'un yaşadığı sorunları yaşamak istemiyorsa telefonu piyasaya çıkarmak için acele etmemesi gerekiyor.

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