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Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

George Soros, ABD Başkanlığı seçiminde Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ı destekleyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 08:54..
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Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Amerika, başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Mevcut başkan Donald Trump seçim çalışmalarına hız verirken, rakipleri de sahada.

Süreç hızla devam ederken milyarder yatırımcı George Soros, başkan adayını belirledi.

SOROS'UN ADAYI

Soros, Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ı başkan olarak görmek istediğini açıkladı.

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

EYLEMCİLERE 2 BİN 500 DOLAR

Geçtiğimiz seçim döneminde Trump'a karşı Hillary Clinton'u destekleyen Soros, seçim sonrası çıkan sokak eylemlerine verdiği destek nedeniyle 1 milyar dolar kaybetmişti.

Eylemciler, Soros'a bağlı derneklerden kişi başı 2 bin 500 dolar alıyordu.

George Soros'un, bu kez Trump'ı başkanlıktan etmek için elinden geleni yapması bekleniyor.

Trump karşıtı protestolara katılanlara 2500 dolar haberi

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

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