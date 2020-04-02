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Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Kalabalığa belediye görevlileri dezenfektan püskürttü.

DHA |
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Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için Şanlıurfa'da çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde PTT binasalarına koştu.

Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

SOSYAL MESAFE UYARISI

Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

BELEDİYE DEZEFEKTAN PÜSKÜRTTÜ

Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfan püskürttü.

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

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