Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için Şanlıurfa'da çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde PTT binasalarına koştu.

Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler uzun kuyruklar oluşturdu.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

BELEDİYE DEZEFEKTAN PÜSKÜRTTÜ

Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfan püskürttü.