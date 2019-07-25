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Sosyalist Süpermen beyazperdeye geliyor

Warner Bros. stüdyoları, Süpermen: Kızıl Evlat adlı çizgi romanı beyazperdeye uyarlayacak.

AA | 25.07.2019 - 07:36..
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Mark Millar, Dave Johnson ve Killian Plunkett tarafından yaratılan mini seri Süpermen: Kızıl Evlat, 2003 yılında yayınlanmasının ardından ise Rusçaya tercüme edildi. Sputnik'in haberine göre; Warner Bros. stüdyoları, bu çizgi romanı bir animasyon filmiyle beyazperdeye uyarlamak istiyor.

Sosyalist Süpermen beyazperdeye geliyor

STALİN'İN EVLATLIĞI VE SOVYETLER'İN VARİSİ

Eserin konusuna göz atıldığında Kansas’ta çiftlik evinde büyüyen bir Süpermen yerine uzay kapsülü içinde Sovyetler Birliği’ndeki bir kolhoza inen Süpermen görüyoruz. Bu nedenle hikâyede kahramanımız; Stalin, sosyalizm ve uluslararası ilerleme için mücadele veriyor. Olaylar 1953 ilâ 2001 yılları arasında geçiyor.

Süpermen, Sovyet lider Joseph Stalin tarafından evlat ediniliyor ve ölümünün ardından partinin genel sekreterliği görevini de kendisi devralıyor.

Süpermen’in insanlığa ve görevine karşı duyduğu sorumluluklar arasındaki çatışma konu ediniyor.

Hikayede aynı zamanda Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Bariniac ve Lex Luthor yer alıyor.

Sosyalist Süpermen beyazperdeye geliyor

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