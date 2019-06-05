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Soylu-İmamoğlu arasında 'Demirtaş'ın kucağı' tartışması

Süleyman Soylu'nun Trabzon'a geldiği anda atılan Ekrem İmamoğlu sloganları sonrasında başlayan tartışma devam ediyor.

AA & Ensonhaber | 05.06.2019 - 13:59..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kato Dağı'dan memleketi Trabzon'a geldiğinde CHP'nin İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu bekleyenler tarafından "Her şey çok güzel olacak" sloganlarına maruz kaldı. Bir vatandaş ise; "Akıllı ol Soylu" diyerek tepki gösterdi.

Süleyman Soylu'ya memleketi Trabzon'da protesto VİDEO

"DEMİRTAŞ'IN KUCAĞINDAN GELMEDİM"

Soylu, yaşadıkları karşısında "Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Süleyman Soylu: Ben Demirtaş'ın kucağından gelmedim VİDEO

EKREM İMAMOĞLU CEVAP VERDİ

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ise bugün Trabzon'da düzenlediği mitingde İçişleri Bakanı'nın kendisi hakkında söylediği sözlere: "Ben sadece anamın kucağını biliyorum. Bir de babamın ocağını." diyerek karşılık verdi.

Ekrem İmamoğlu: Ben anamın kucağını bilirim VİDEO

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