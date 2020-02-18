Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, RAND'in Pentagon için hazırladığı 277 sayfalık raporunda yer alan darbe olasılığı tartışmalarına ilişkin Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuştu.

Olası meydana gelecek herhangi bir darbe girişiminde ne olur sorusuna Soylu, "Darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz." dedi.

"DARBEYİ AKLINDAN GEÇİREN 15 TEMMUZ'U RAHMETLE OKUR"

"Halep oradaysa arşın burada." diyen Bakan Soylu, "Türkiye’de darbe yapabilecek ne kimse var ne de bir kurum var. Birtakım mahfiller tahrik ediyor, tahrik etmeye çalışıyor. Tahrik yapan da eden de çalışan da tahrike gelen de 15 Temmuz’da darbecilerin karşı karşıya kaldığı süreci rahmet okurlar. Darbeyi aklından bile geçirenler, 15 Temmuz’u rahmetle okur. Darbeye karşı güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz." açıklamasını yaptı.

"BİRİLERİ YENİDEN ASKERİ VESAYET İSTİYOR"

Fırat'ın "Birileri yeniden askeri vesayet istiyor" tartışmasını hatırlatması üzerine de konuşan Soylu, "Türkiye’nin hiçbir kurumunda vesayet talebi yok. Vesayet mirasçısı da yok. Kendi dönemlerinde Türkiye’yi vesayete bulaştırmış kişiler acaba yeniden olur mu diye bir alışkanlık, arayış içindeler." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da sokağa inen tek bakandı.