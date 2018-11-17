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Sözleşmeli öğretmenlik için taban puanı 50

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama yapılacak alanlar için 2017 veya 2018 KPSS'de 50 ve üzerinde puan alma şartı arayacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 09:17..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjanları ve taban puanlarını açıkladı.

50 PUAN ŞARTI

Atama yapılacak alanlar için 2017 veya 2018 KPSS'de ilgili puan türüne (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) göre 50 ve üzerinde puan alma şartı bulunuyor. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvuru, elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden) alınacak.

Bu başvuruda adaylar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'daki sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için taban puanı 50

YÜKSEK PUAN ESAS ALINACAK

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Kılavuza göre tüm branşlar için taban puan ise 50 olarak belirlendi.

Başvuruların geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirileceği, birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanının ise başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacağı belirtildi.

ATAMALAR 7 ŞUBAT'TA

Başvuru onayları ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 Aralık'ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak.

15 Ocak 2019'da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.

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