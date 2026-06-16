Spam zannettiği mesaj Dünya Kupası'nın yolunu açtı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında İspanya ile 0-0 berabere kalarak sürpriz bir sonuca imza atan Yeşil Burun Adaları'nın savunma oyuncusu Pico Lopes, eşine az rastlanır bir davetle milli takım oyuncusu oldu.

İrlanda'nın Shamrock Rovers takımında forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun milli takım kariyeri, Portekizce bilmediği içim spam olduğunu düşündüğü bir LinkedIn mesajıyla başladı.

9 AY SONRA ANLADI

Üniversitedeyken açtığı hesaba gelen ilk mesajı ciddiye almayan Lopes, 9 ay sonra aynı mesajın İngilizce gönderilmesiyle milli takıma davet edildiğini anladı.

Daveti hemen kabul eden savunma oyuncusu, 2019 yılında Marsilya kentinde Togo ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.

İRLANDA'DA BÜYÜME NEDENİ

Lopes'in İrlanda'da büyümesinin arkasında ise babasının tercihleri yatıyor.

16 yaşında Yeşil Burun Adaları'nda ayrılan baba Lopes, Portekiz'de kafelerde çalıştıktan sonra Hollanda, Belçika ve son olarak da İrlanda'ya yerleşti.

"HAYATIMIN EN UNUTULMAZ AYIYDI"

Shamrock Rovers ile profesyonel sözleşme imzalamadan önce de bankada çalışan deneyimli futbolcu, Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili, "İlk hedefimiz Afrika Uluslar Kupası'na gitmekti. 2021'de çeyrek finale çıkmamız bize güven verdi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubumuzu görünce 'Neden olmasın?' dedik. Kamerun'u evimizde yenmemiz kırılma noktasıydı. Son maçta Esvatini'yi taraftarımızın önünde yenmek zorundaydık, unutulmaz bir gündü. Tarih yazmıştık. Maçtan hemen sonra uçağa yetişmem gerekiyordu çünkü oğlum Diego dört gün sonra doğdu. Dünya Kupası bileti, oğlumun doğumu, Shamrock Rovers ile lig ve kupa şampiyonluğu. Hayatımın en unutulmaz ayıydı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR GRUP AMA İNANMAK ZORUNDASINIZ"

Lopes; İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'ndaki hedefleriyle ilgili ise, "Gruptan çıkmaya çalışmak. Çok zor bir grup ama inanmak zorundasınız. En iyi üçüncülük bile yetebilir. Futbol her zaman tahminlere saygı duymaz; sürprizler vardır. Bu, rüyaların gerçeğe dönüştüğü an. Çocukken herkes Dünya Kupası hayali kurar ama çok azı bu şansı yakalar. Her anın tadını çıkarmaya çalışacağım." diye konuştu.