taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

1995 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde gerçekleştirilen soykırımda öldürülen kurbanlara ait özel eşyalar, müzede sergilenecek..

AA | 08.02.2020 - 06:50..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının özel eşyaları, yaşanan vahşeti gelecek nesillere aktaracak.

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

11 TEMMUZ'DAN İTİBAREN SERGİLENECEK

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehri ve civarında 1995 yılının temmuz ayında gerçekleştirilen soykırımda yaşamını yitirenlerin özel eşyaları, her yıl 11 Temmuz'da soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı bünyesinde kurulan müzede sergilenecek.

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

GELECEK NESİLLER UNUTMASIN DİYE

Bulunan toplu mezarlardan çıkarılanların yanı sıra kurban yakınlarının müzeye bağışlayacağı özel eşyalarla oluşturulacak sergi ile soykırım gerçeğinin unutulmaması ve gelecek nesiller için ders niteliği taşıması amaçlanıyor.

Bugüne kadar müzeye bağışlanan eşyalar arasında soykırım kurbanlarının yırtık kıyafetleri, kol saatleri, kimlikleri ve sigara tabakaları bulunuyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı Küratörü Azir Osmanovic, çeyrek asır önce yaşanan vahşetin unutulmaması ve bir daha asla tekrarlanmaması amacıyla yaklaşık üç ay önce böyle bir proje başlattıklarını aktardı.

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

SOYKIRIMDAN KAÇMAYA ÇALIŞANLARIN EŞYALARI

Müzede sergilenecek kişisel eşyaların, soykırımdan kurtulanların ve kurban yakınlarının yardımıyla toplandığını belirten Osmanovic, "Ayrıca o dönemde soykırımdan kaçmaya çalışanların geçtiği yerleri de inceleyerek onlara ait olduğunu düşündüğümüz eşyaları topluyoruz. Mesela Udrc Dağı'nda haftalarca yaşam mücadelesi vermiş insanların kullandıkları tencere, kazan ve kaplara ulaştık. Kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübelere rastladık." diye konuştu.

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

HER BİRİNİN AYRI HİKAYESİ VAR

Bugüne kadar 350'ye yakın eşya topladıklarını söyleyen Osmanovic, her bir eşyanın ayrı bir hikayeyi anlattığını vurguladı.

Osmanovic, eşyaları sergilemeyi düşündükleri eski akü fabrikasındaki bölümün çatısının kötü durumda olduğunu belirterek, bu meselenin çözümü için ilgili makamlardan destek beklediklerini ifade etti.

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

CESEDİNİ BULAMADIĞI OĞLUNUN EŞYALARINI BAĞIŞLADI

Soykırımda oğlu Nihad'ı kaybeden Hajra Catic, son kez 10 Temmuz 1995'te gördüğü ve cesedine hala ulaşılamayan evladına ait kişisel eşyaları müzeye bağışlayanlardan yalnızca biri.

Savaş yıllarında gazetecilik yapan 26 yaşındaki Nihad'ın yaralandığını ve asla Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşamadığını bildiğini söyleyen Hajra Catic, oğluna ait en ufak bir kemik parçasına ulaşmanın ümidiyle yaşadığını kaydetti.

Catic, soykırımın vahşetini gelecek nesillere aktaracak bu ve benzer projeleri desteklediğini ifade ederek, "Soykırımın unutulmamasını istiyorsak bu konuda yazılar yazmalı, konuşmalı ve elimizdeki kanıtları buraya teslim etmeliyiz." dedi.

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

BİR BABANIN SON MEKTUBU, KOL SAATİ VE GÖZLÜKLERİ

Soykırımda babası Reşid'i kaybeden Amra Begic Fazlic ise 2008 yılında toprağa verilen babasının eşyalarını nasıl koruyup saklayacaklarını bilemediklerini belirterek, "Biz kara kara düşünüp soruna çözüm ararken, Potoçari Anıt Mezarlığı'nın başlattığı proje ilaç gibi geldi." diye konuştu.

Ellerinde en önemli eşyaları, başkalarının da bu vahşeti görebilmesi için müzeye bağışladıklarını söyleyen Fazlic, "Babamın Kızılhaç aracılığıyla bize gönderdiği son mektubunu, kol saatini ve gözlüklerini bağışladım. Saati aldığımda arkasında yazan notu okuyarak anneme bunun babamın saati olmadığını söylemiştim. Annemden babamın kolundaki bu saatin savaşta öldürülen dedeme ait olduğunu ve babamın saati bozulunca annemin ona kendi babasının saatini hediye ettiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa kurbanlarının eşyaları müzede

İlginizi Çekebilir
Eski Alman istihbarat başkanının kitabı yasaklandı
Almanya'da Başbakanlık Dairesi, eski Federal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gerhard Schindler'in anılarını yazdığı kitabın yayımlamasını uygun görmedi.
Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri sürüyor
Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden gösteri düzenledi.
Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını 'bir şok' ve 'tarihi bir uyarı' olarak nitelendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
582
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
32
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
14
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
26
Fenerbahçe, Maccabi'ye son 2 saniyede yenildi
Fenerbahçe, Maccabi'ye son 2 saniyede yenildi
11
Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı
Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı
15
Hong Kong'da kendisini izole etmeyene hapis cezası
Hong Kong'da kendisini izole etmeyene hapis cezası
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir