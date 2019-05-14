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Sri Lanka'da cami ve dükkanlara saldırı

Geçtiğimiz günlerde otel ve kiliselere yönelik saldırıların gerçekleştiği Sri Lanka'da, şimdi de Müslümanlara ait dükkan ve camilere yeni saldırılar gerçekleştiriliyor.

DHA | 14.05.2019 - 11:46..
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Sri Lanka’da 253 kişinin hayatını kaybettiği otel ve kiliselere yönelik saldırıların ardından; ülkenin çeşitli bölgelerinde cami ve Müslümanlara ait dükkânlara İslam karşıtı gruplar tarafından saldırılar düzenlendi.

3 CAMİ VE 3 MESCİDE SALDIRI

Ülkenin Kiniyama, Bingiriya ve Kurunegala bölgelerinde İslam karşıtı gruplar tarafından, 3 cami ile 3 mescidin camlarının ve kapılarının kırıldığı belirtildi. Ayrıca saldırganların, cami ve mescitlerin içlerine de zarar verdiği belirtildi.

Sri Lanka'da cami ve dükkanlara saldırı

MÜSLÜMAN İŞ ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan çoğunluğunu Katoliklerin oluşturduğu Chilaw bölgesinde ise Facebook’ta başlayan bir tartışmanın ardından cami ve Müslümanlara ait dükkânlara saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, Facebook’taki tartışmayı başlattığı iddia edilen 38 yaşındaki Müslüman bir iş adamının gözaltına alındığı belirtildi.

Sri Lanka'da cami ve dükkanlara saldırı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Puttalam bölgesinde de İslam karşıtı grubun saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Müslüman bir vatandaşın, bıçaklı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Sri Lanka'da cami ve dükkanlara saldırı

SOKAĞA ÇIKMA VE SOSYAL MEDYA YASAK

Düzenlenen bu saldırılar sonrası sokağa çıkma ve sosyal medya yasakları kısa süreliğine yeniden uygulanırken, polis konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, saldırıları düzenleyen gruba en sert şekilde cevap vereceğini açıkladı.

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