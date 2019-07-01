Stada alınmayan bozuk paralar Kızılay'a bağışlandı

Stadyumlara girişte yapılan aramalarda, cebizimde bulunan bozuk paraları atmamız istenmiştir mutlaka Kızılay kumbaralarına. O kumbaralarda toplanan bozuk paralar, bugün Kızılay'a bağışlandı.
KIZILAY'A BAĞIŞLANDI
Sahaya atılmasını engellemek için taraftarların madeni parayla stada girmesine izin verilmedi. Taraftarlar, madeni paralarını, gönüllülük esasına göre, sezon başında il ve ilçe spor güvenlik kurullarında alınan kararla Kızılay’a bağışlanmak üzere arama noktalarına kurulan kutulara attı.
Bu kapsamda 2018-2019 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de yaklaşık 100 bin Türk lirası toplandı. Toplanan paralar, stat yönetimlerince tutanak karşılığında Türk Kızılay’a teslim edildi.