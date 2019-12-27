Su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ücretlerine zam

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni tarife, eski tarife karşılaştırıldığında tüm kalem ürünlere ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldığı görülüyor.

YÜZDE 20 ZAMLI TARİFELER

Daha önce gaz sayaçları tamir ücretleri 14.5 TL ile 431 TL arasında değişirken, bu oran yeni tarife ile 17.3 TL ile 517.2 TL olarak belirlendi. Boyama gerektiren hallerde her bir sayaç için boyama ücreti olarak 2018 yılında 11 TL ile 95 TL arasında bir ücret alınırken, bu rakam yeni tarifede 13 TL ile 115 TL olarak belirlendi.