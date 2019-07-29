Sudan’ın El-Ubeyd şehrinde düzenlenen gösteriler sırasında 4’ü öğrenci olmak üzere 5 kişi, keskin nişancıların hedefi oldu.

5 kişinin öldüğü saldırıda, birçok kişi de yaralandı.

GÖSTERİLERİN NEDENİ YOK

Öte yandan Sudanlı öğrenci organizasyonu SASA Association sosyal medya hesabında, gösteriler sırasında ateş açılan anların olduğu bir video paylaştı. Düzenlenen gösterinin nedeni açıklanmazken; gösterilerin, protesto liderlerinin ve ülke yönetimindeki generallerin başkent Hartum’da görüşmeye hazırlandığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Sudan'da keskin nişancı 5 kişiyi öldürdü VİDEO