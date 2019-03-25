Suflör nedir

Tiyatro sanatın yedi dalından biridir. Dolayısıyla sinemadan çok farklı bir yere sahiptir. Oyuncular günler öncesinde prova yaparak rollerine hazırlanırlar. Bunun için defalarca tekrar yapar, iyi bir ezberleme sürecinden geçerler.

Sahneye çıkan oyuncuların önlerinde kağıt varmış gibi hiç teklemeden konuşmaları, onların üstün yeteneklerinden başka bir şeyle ifade edilemez kuşkusuz.

GÖRÜNMEDEN FISILDAR

Olası unutkanlığa karşı sahnenin görünmeyen kısmında yer alan suflör, elinde diyalogların yazılı olduğu metni fısıldayarak oyunculara aktarır. Böylece ne söyleyeceğini hatırlayan oyuncu, hiçbir sorun yaşamadan rolüne devam eder.