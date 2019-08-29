Başörtü mücadelesinin en önemli isimlerinden biri olan Şule Yüksel Şenler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şenler için Eyüpsultan'da kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra devlet erkanından birçok isim katıldı.

Emine Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninde kadınlar gözyaşlarıyla dualarla Şule Yüksel Şenler'i son yolculuğuna uğurladı.

GERİDE BIRAKTIĞI MİRAS...

Cenaze namazında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksel hakkında "Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır. Kitaplarıyla on binlerce insanımıza cesaret verdi. " ifadelerini kullandı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER İÇİN MÜZE VE KÜTÜPHANE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için bir müze ve kütühane yapılacağını da sözlerine ekledi.

"SALAVATLA UĞURLUYORUZ"

Oldukça hüzünlü olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlerle Şenler'e veda etti: "Okumakla, yazmakla, hakkı ve hakikati konuşmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz.

Şule Yüksel Şenler'e veda VİDEO





"TAMAMEN KENDİ İRADESİYLE..."

Geride bıraktığı miras son derece anlamlı. Yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerinden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi. Yürüttükleri mücadele gerçekten adeta genç kızlarımız için bir idolü de ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisiyle de o zamanlar İslami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından, özellikle malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemlidir.

Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat, onu duruşuyla, kararlılığıyla kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmiştir.





"ON BİNLERCE İNSANIMIZA CESARET VERDİ"

Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler haline gelmesine, çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu. Şule Hanımefendi kitaplarıyla, yazılarıyla, gençlerimize yönelik sayısız konferanslarıyla ülkemizin dört bir yanını dolaşmak suretiyle verdiği konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanda cesaret verdi. Türkiye'nin, darbecilerin ve vesayetçilerin pençesinde kıvrandığı mücadele, böyle bir insanın yolunun hapishanelerden geçmemesi tabii ki düşünülemezdi."

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR

29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de hayata gözlerini açan Şule Yüksel Şenler, 1960'lı yıllarda yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı.

Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırakan Şenel, bir terzinin yanında çalışmaya başladı.

Bu adımı, Şule Yüksel Şenler'e kendi başörtüsü modelini ortaya çıkarmasına neden oldu.

21 yaşında gazetecilik yapmaya başlayan Şule Yüksel Şenler, 1965 yılında tesettüre girdi.

Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında birçok dava açıldı.

İLK BAŞÖRTÜSÜ EYLEMİ

Anadolu'yu gezerek verdiği konferanslar sık sık tartışmalara neden oldu. İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bu konferanslar, Türkiye'nin ilk başörtüsü eylemleri olarak tarihe not düşüldü.

ŞULEBAŞ MODELİ

Onu taklit eden genç kızlar, aynı şekilde başlarını örterek "şulebaş" modelini ortaya çıkardı.

TAYYİP ERDOĞAN İLE EMİNE ERDOĞAN'I TANIŞTIRDI

Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın tanışmasında da büyük rol oynadı.

Şenler, 1971 yılında da hapis hayatı yaşadı.