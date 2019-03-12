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Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için inşa edilen anıt mezar, Anıtkabir'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye'nin en büyük anıt mezarı olma özelliğini taşıyor.

DHA | 12.03.2019 - 11:56..
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Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

1965- 1993 yıllarında, 7 hükümette toplam 10 yıl 5 ay başbakanlık, 1993- 2000 yıllarında ise 7 yıl süreyle cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti.

Süleyman Demirel ölümünün ardından doğduğu topraklar olan Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de, kardeşi Şevket Demirel tarafından 2000 yılından itibaren oluşturulmaya başlanan Çalcatepe'deki anıt mezar alanında defnedildi.

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı ViDEO

ANITKABİR'DEN SONRA EN BÜYÜK ANIT MEZAR ALANI

Eskiden kayalıklar ve kıraç topraktan ibaret olan Çalcatepe'ye dünyanın dört bir yanından getirilen, bölge iklimine uygun farklı türden ağaç ve fidanlar dikildi. Demirel'in yarım yüzyıldan fazla siyaset ve dünya liderliği iddiasını simgeleyen, 'Dünya Ormanı' adı verilen orman oluşturuldu. 58 bin metrekarelik alana kurulu Çalcatepe, Anıtkabir'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye'nin en büyük anıt mezarı olarak planlandı. Çalcatepe'ye Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu cumhurbaşkanı olmasını simgeleyen 9 suni gölet yapıldı.

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

9 ADET MİNİ BARAJ VE YAPAY ŞELALE

3 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen anıt mezarda, Süleyman Demirel'in kabrinin üzerine 2 'vav' harfinin birleşiminden oluşan simge konuldu. Bunun hemen yanında yükselen tavan bölümüne, 10 bin çınar yaprağının kalıbı alınarak, 250 bin çiviyle tek tek monte edildi. Mezarın üzerini örten iç kolon yüksekliği 26 metre, toplam yüksekliği ise 30 metre olan kule inşa edildi. Anıt mezarın dışında ise Demirel'in dokuzuncu cumhurbaşkanlığını simgeleyen, 9 bölmeden oluşan mini baraj ve yapay şelale konuldu.

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

ISPARTA'YI KUŞBAKIŞI GÖRÜYOR

Süleyman Demirel için yaptırılan anıt mezar, Demirel Külliyesi'ni çaprazdan görüyor. Atabey ve İslamköy Ovası'na hakim mevkideki anıt mezar, Isparta'yı da kuş bakışı görüyor. Tepe, Selçuklu İmparatorluğu döneminden bu yana mezarlık olarak kullanılan ve Demirel'in ataları, eşi Nazmiye Demirel ve diğer hemşehrilerinin bulunduğu mezarlığı da görüyor. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nin de görüş açısında yer alan anıt mezarın Isparta'yı kuş bakışı görmesi, Demirel'in Isparta özlemini simgeliyor.

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

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