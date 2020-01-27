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Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da beklenen depremle ilgili hazırlıklar hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 09:03..
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Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Türkiye deprem gerçeğiyle cuma akşamı bir kez daha yüzleşti. Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İstanbul'da yaşayanların aklında da aynı soru var: İstanbul'da deprem olduğunda ne olacak.

"İSTANBUL'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ ÇALIŞIYORUZ"

CNN Türk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası bir depremin senaryoları üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: "İstanbul’da 7.5’lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7.5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı’ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu."

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