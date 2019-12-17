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Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı

Yolun kenarına savrulup başından darbe alan anne, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DHA | 17.12.2019 - 10:24..
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İstanbul Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Can ile kızı Pervin Can'a, Muammer G. yönetimindeki 34 AF 3593 plakalı otomobil çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulup başından darbe alan annenin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı


ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Başından darbe alan anne Rahime Can'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Muammer G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı

Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı


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