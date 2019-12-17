Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı

İstanbul Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Can ile kızı Pervin Can'a, Muammer G. yönetimindeki 34 AF 3593 plakalı otomobil çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulup başından darbe alan annenin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Başından darbe alan anne Rahime Can'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Muammer G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.