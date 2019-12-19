Sultangazi'de lisede bıçaklı kavga: 1 ölü

Sultangazi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 15 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Yağız, okulda bir arkadaşı ile tartıştı.

OKUL ÇIKIŞINDA BIÇAKLANDI

Yaşanan tartışma, Yağız'ın kavga ettiği öğrencinin okul çıkışına arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü. Okul çıkışında yaşanan kavgada Yağız, bıçaklanarak ağır yaralandı.

ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 15 yaşındaki öğrenci, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Yasin Yağız'ın bıçaklandığı kavgaya karışan ve aynı okulda eğitim gördüğü öğrenilen 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Yasin Yağız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Arnavutköy'e götürüldü.