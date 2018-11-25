Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı

Alınan bilgiye göre, Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi 2506. Sokak’ta park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi.





ARAÇLARA KUNDAKLAMA

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sahipleri ekipler gelene kadar sokakta yanan araçları söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı. Polisler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Araçları yanan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.