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Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı

Sultangazi’de park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklandı.

AA | 25.11.2018 - 10:28..
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Alınan bilgiye göre, Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi 2506. Sokak’ta park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi.

Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı


ARAÇLARA KUNDAKLAMA

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sahipleri ekipler gelene kadar sokakta yanan araçları söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı. Polisler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı

Araçları yanan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

 

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