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Sünnetten kaçan çocuk otomobile sığındı

Sünnet sırasında korkan 7 yaşındaki çocuk, dayısının para vermesiyle ikna oldu.

DHA | 15.01.2020 - 09:17..
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Hollanda'da yaşayan hayırsever iş adamı Özen Güneş'in memleketi Iğdır'da düzenlediği şölende, 31 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Eğlencenin ardından çocukların sünnetine geçildi. Bu sırada korkup ağlamaya başlayan Hanım-Bekir Ataman çiftinin çocukları Muhammet Can Ataman alandan kaçtı.

PARAYLA İKNA OLDU

Ataman, kendisini getiren ve anahtarı elinde olan dayısının otomobiline binip, kapıları kilitledi. Aile uzun uğraşlar verse de Ataman dışarı çıkmadı. Dayısı Bülent Tuncer, Muhammet Can Ataman'a para vererek ikna etti. Salona götürülen Ataman da arkadaşları gibi sünnet oldu.

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -7

"BOŞUNA KORKMUŞUM"

Sünnet olurken canının yanmadığını söyleyen Muhammet Can Ataman, "Sünnet olan arkadaşlarımın ağlama sesini duyunca korktum ve dışarı kaçtım. Dayımın arabasının anahtarı bendeydi. İçeri girip saklandım. Ama beni bulunca kapıları kilitledim. Boşuna korkmuşum. Hiç de canım yanmadı" dedi.

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -1

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -2

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -3

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -4

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -5

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -6

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -8

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -9

Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi -10

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