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Şüpheli yolcunun midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’dan Türkiye’ye gelen Nijeryalı uyuşturucu kuryesinin midesinde, 1 kilo ağırlığında 82 kapsül uyuşturucu tespit edildi.

İHA | 19.03.2019 - 11:35..
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Hastanede kontrolleri yapılan kurye, polisteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

1 KİLO UYUŞTURUCU YUTMUŞ

İstanbul’da, hava yolu ile Brezilya’dan Türkiye’ye gelen Nijeryalı yolcudan şüphelenen polis, zanlının röntgen filminde midesinde 1 kilo gelen 82 kapsül uyuşturucu madde taşıdığını anladı.

Şüpheli yolcunun midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Şüpheli yolcunun midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı ViDEO

Ekipler 4 Mart Pazartesi günü Atatürk Havaliman’ında Sao Paulo’dan hava yolu ile İstanbul’a gelen Nijerya asıllı R.E. (22) adlı yolcunun durumundan şüphelenerek, gözaltına aldı. Şüphelinin üst ve bagajında herhangi bir suç unsuru tespit edemeyen polis, yolcunun vücudunda taşıma yapılabileceğini değerlendirdi.

MİDESİNDEN 82 KAPSÜL UYUŞTURUCUSU ÇIKTI

Nijerya uyruklu R.E.’nin, madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde, midesinde 82 ayrı kapsül içinde daralı ağırlığı 1 kilo gelen kokain maddesi taşıdığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan Nijeryalı uyuşturucu kuryesi, polisteki sorgusunun ardından 8 Mart Cuma günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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