Sur Yapı'nın 16 projesinde faizler yüzde 0,98'e indi

Sur Yapı; konut, ofis ve dükkanlarda geçerli olacak, yüzde 5 peşinat, yüzde 0,98 faiz oranı ve her 100 bin TL'ye 30 bin TL indirim fırsatı sunan "Altın Gibi Kampanya" başlattı. Şirketin 16 projesinde geçerli olacak kampanya, 15 Ocak'a kadar sürecek.

SUR YAPI'NIN 16 PROJESİNDE FIRSAT

15 Ocak'a kadar geçerli olan kampanya, Sur Yapı'nın İstanbul ve Antalya'daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkan ve ofisleri kapsıyor.

Sur Yapı, stoklarla sınırlı kampanyası kapsamında, müşterilerine daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetleri yansıtmayarak son derece uygun fiyat seçenekleri sunuyor. Konut kredisi faizi indirimi yapan bankalardan kredi sağlanabilecek.

Kampanya kapsamında, ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de cazip bir indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36. aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşteriler, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 30 bin TL ekstra indirim alacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim imkanı sunulacak.

İSTANBUL'DA 15, ANTALYA'DA BİR PROJE

Sur Yapı'nın "Altın gibi Kampanya"sına, İstanbul'un her iki yakasında bulunan toplam 15 proje dahil edildi. Avrupa yakasında, Semt Bahçekent (Bahçekent), Topkapı Evleri (Topkapı) Bahçeyaka (Ispartakule), Tempo City (Kağıthane), Mirage Cadde Dükkanları (Güneşli) ve Axis İstanbul Ofis (Eyüp) projeleri, Anadolu Yakası'nda ise Excellence Koşuyolu (Koşuyolu), Lavender (Sancaktepe), Muhit (Sancaktepe), İlkbahar (Sultanbeyli), Gölbahçe (Sultanbeyli) Exen İstanbul (Ümraniye), Şehir Konakları (Ümraniye), YeşilMavi (Maltepe) ve Tilia (Çekmeköy) projeleri bulunuyor.

İstanbul'daki projelerden konut satın almak isteyenler, yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0,98'lik kredi faiz oranı avantajlarından yararlanabilecek.

CAZİP ÖDEME İMKANLARI

Şirketin, Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi'nde de cazip ödeme imkanlarıyla konut, ofis ve dükkan alınabilecek. Mega projeyi tercih edenler, yüzde 15 peşinat, 3 yıl için her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler, kalan tutara 120 ay vadeli, yüzde 0,98 faiz oranıyla bin 350 liradan başlayan taksitlerle ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Sur Yapı Antalya projesinden ev almak isteyenler, 176 bin liradan başlayan seçeneklere sahip olacak.

Kampanya kapsamında; 12, 24 ve 36. aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşteriler, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 10 bin TL ekstra indirim alacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim imkanına sahip olunacak.

"EKONOMİMİZ İÇİN OLUMLU ADIM"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, başlattıkları kampanya ile hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre canlılık getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

YÜZDE 36'LIK KAZANÇ

Başlattıkları kampanya öncesinde, 300 bin TL'lik bir konut için yüzde 1,98 faiz oranıyla 165 bin TL konut kredisi alan bir kişinin, aylık 3 bin 610 TL taksit ödediğini anımsatan Elmas, Altın Gibi Kampanya'ya katılan müşterilerin ise 300 bin TL'lik bir konut için aynı miktarda kredi çekmeleri halinde, ayda sadece 2 bin 344 TL taksit ödeyeceğini bildirdi.

Elmas, 300 bin liralık bir konutun, daha önce yüzde 1,98 vade oranı ile 568 bin 243 TL maliyete ulaştığını belirterek, "Bu kampanya sayesinde aynı konut yüzde 0,98 vade oranı ile 416 bin 243 liraya alınabilecek. Konut alıcısına liste fiyatı 300 bin TL olan bir ev için 152 bin TL yani yüzde 36'lık bir kazanç fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.