Sürdürülebilir Şehirler Projesi için yeni anlaşma

İller Bankası (İLBANK) ile Dünya Bankası arasında, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, 500 milyon euroluk düşük faizli finansman anlaşması imzalandı.

BİRÇOK ALANDA KATKI SAĞLAYACAK

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İller Bankası Sosyal Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmayla şehirlere içme suyu, atık su, yağmur suyu, ulaşım, enerji projeleri ile finansman noktasında önemli katkı sunulacağını söyledi.

Anlaşmanın belediyelerin sundukları hizmetlerin kalitesinin artmasına, acil ve öncelikli projelere odaklanılmasına ve yaşanabilir çevre ile marka şehirler hedefine hizmet etmesini dilediğini belirten Yetim, projeye emek verenlere teşekkür etti.

BİR DÜNYA REKORU SAYILABİLİR

Dünya Bankası'nın birçok ülkeye kredi imkanı sunduğunu, gelişmekte olan şehirlere destek sunduğunu belirten Yetim, "Fakat gururla ifade ediyorum ki aldığımız finansman desteği, hem hazırlık ve tamamlanma hızı hem de belediyelerimize sağladığı ödeme kolaylığı açısından bir dünya rekoru sayılabilir." dedi.

Yetim, Dünya Bankası'nın sağladığı kredilerin hazırlık aşamasının ve müzakere süreçlerinin 1 yılı aşkın zaman alabildiğini ifade ederek, "Dünya Bankası ve İller Bankası'nın temsilcilerinin yoğun gayretleriyle, 3 ay gibi rekor sayılabilecek kısa bir sürede kredi anlaşmamız imza aşamasına gelmiştir. Bu durum her türlü takdirin üzerindedir. Bunun yanında, ülkemize sağlanan bu kredi, 5 yıl anapara geri ödemesiz toplam 30 yıl vadeli olması dolayısıyla belediyelerimize hem ödeme kolaylığı hem de karlılık açısından büyük imkanlar sağlayacak bir kredidir. Belediyelerimiz yatırım süresince geri ödeme yapmayacak, yatırım tamamlandıktan ve hizmet vermeye başlandıktan sonra ödemelerini 25 yıllık, çok uzun bir vadeye yayacak." dedi.

MİLLETİN HİZMETİNE SUNULACAK

Sürdürülebilir Şehirler Projesi ile şehirleri ve belediyeleri finansal açıdan daha sağlam yatırımlara yönelteceklerine dikkati çeken Yetim, içme suyundan atık suya, ulaşımdan enerjiye kadar birçok alanda yatırımları gerçekleştirerek milletin hizmetine sunacaklarını bildirdi.