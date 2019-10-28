Süreyya Yalçın'dan eşine altın akrep pasta

Süreyya Yalçın, 44 yaşına giren eşi Ozan Baran için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

ALTIN AKREP

Yalçın, eşi için akrep motifli, yenilebilir altın kaplama bir pasta hazırlattı.

Eşini öpücüklere boğan Yalçın, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

TESPİH HEDİYE ETTİ

Bu arada fantezi müzik sanatçısı Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak da geceye katılan isimler arasındaydı. Jeyan Büyükburç’un sahneye çıktığı mekanda Ferman Toprak, “Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısını seslendirdi.

Şarkıcı, Ozan Baran’a özel yapım tespih hediye etti.