Suriye Milli Ordusu'ndan 4 asker şehit oldu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu'nca (SMO) desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

ASKER KILIĞINA GİRDİLER

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tel Abyad'ın doğusunda Dedat köyündeki teröristler, SMO askerlerinin bölgeye yaklaşması üzerine askeri muhaliflerin kılığına girdi. Kendilerini SMO askeri gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lı teröristler, köyde bu şekilde gizlendi. TSK ile ortak hareket eden SMO askerlerinin köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG/PKK'nın bölgeden çekildiğini aktardı.

4 SMO ASKERİ ŞEHİT OLDU

Bunun üzerine, köyde gizlenen YPG/PKK'lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO askerlerini pusuya düşürdü. Çatışmalar sonucu 4 SMO askeri şehit oldu, 3 SMO askeri yaralandı. Olayın ardından askeri muhalifler köyden çekildi. Daha sonra muhalifler yeniden gelerek, köyü teröristlerden kurtardı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Dedat köyü, dün terörden arındırılan 11 köy içerisinde yer alıyor.