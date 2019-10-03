Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı yapıldı

Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmasına yönelik harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır konusunda "Kendi yolumuza devam etmekten başka çaremiz yok." diyerek tavrını belli ederken, harekete geçilmesini sağlayan bir diğer atılım Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Akar, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." ifadelerine yer vermişti.

Tüm bu açıklamaların ardından gece boyunca, sınıra sevkiyat devam etti.

20 ARAÇLIK KONVOY

Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

SINIR BİRLİKLERE SEVK

Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler, sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.