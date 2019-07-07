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Suriye’de rejim güçleri 6 sivili öldürdü

Rejim güçlerinin İdlib’e düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

İHA | 07.07.2019 - 22:22..
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Suriye’de Esad sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

Esad rejimi güçleri İdlib’in Han Şeyhun ilçesinde sivillerin tarlalarını ve çiftliklerini hedef aldı. Öğleden son yapılan saldırılarda 6 sivil hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve yaşı 15’ten küçük 2 çocuk olduğu öğrenildi.

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Birleşmiş Milletler, muhalif güçlerin ve sivillerin toplandığı İdlib bölgesinde artan bombardıman nedeniyle 270 bin insanın evini terk ettiğini açıklayarak, tarafları sorumlu davranmaya davet etmişti.
Suriye’de rejim güçleri 6 sivili öldürdü

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