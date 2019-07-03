Suriye'de YPG/PKK'nın saldırılarında 7 sivil yaralandı

Azez ve Marea bölgelerine dün gece terör örgütü YPG/PKK tarafından havan saldırıları düzenlendi.

Haziran en sıcak ay oldu

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Rotalarını şaşıran göçmenler yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen güzergahı şaşırınca cankurtaran yeleği yerine kendilerine verilen otomobil iç lastiği ile denizin ortasında mahsur kaldı.