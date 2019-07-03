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Suriye'de YPG/PKK'nın saldırılarında 7 sivil yaralandı

Azez ve Marea bölgelerine dün gece terör örgütü YPG/PKK tarafından havan saldırıları düzenlendi.

AA | 03.07.2019 - 04:49..
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Suriye'de YPG/PKK'nın saldırılarında 7 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK tarafından havan saldırıları devam etti.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarda Marea'da 5, Azez'de 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

ÇATIŞMA YAŞANDI

Saldırıların ardından Marea ve Azez'deki cephe hatlarında terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında ağır silahlarla kısa süreli çatışma yaşandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

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