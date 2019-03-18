taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4653
Euro
6.1948
Altın
1302.37
Borsa
104594.66
Gram Altın
228.908

Suriye'den YPG'ye çağrı: Ya uzlaşı ya operasyon

Suriye hükümeti toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için harekete geçti. Topraklarının bir kısmını kontrol altında tutan terör örgütü YPG'ye seslenen Suriye, "Uzlaşı ya da operasyon" mesajını verdi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 19:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İç savaşın 8'inci yhılında Suriye toprakları paramparça oldu. Bu durumu yeniden kendi leyhine çevirmek isteyen Suriye hükümeti toprakları kazanmak için çaba sarfediyor.

Ükenin kuzeyinde faaliyet gösteren ve petrol bölgesini tamamen kontrol altında tutan YPG'ye mesaj gönderen Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp, Suriye topraklarından bir karışın bile hükümetin yönetimi dışında kalmayacağını açıkladı.

Suriye'den YPG'ye çağrı: Ya uzlaşı ya operasyon

YPG'YE MESAJ

ABD'nin askeri imkan ve kabiliyetlerinin büyük ve ileri seviyede olduğundan şüphe duymadıklarını, ama Suriye ordusunun harekete geçip sonuç alacak güçte olduğunu vurgulayan Eyüp "ABD ile müttefikleri, Suriye'den çekilmeli, zira varlıkları hukuka aykırı ve reddediliyor" dedi.

Bakiri de, Şam'ın onayını almadan Suriye'de bulunan tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

"YA UZLAŞI YA OEPRASYON"

SANA'da yer alan habere göre Suriye Savunma Bakanı, "Ya Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile uzlaşma yoluyla ya da askeri operasyonla toprakları kurtaracağız" diye konuştu. "Suriye hükümeti, tüm Suriye toprakları üzerindeki kontrolünü er ya da geç yeniden tahsis edecek" dedi.

Eyüp, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak ve halk bütünlüğünün yanı sıra kendisini ve halkını savunmadaki meşru hakkının hiçbir şekilde pazarlık konusu olmayacağının altını çizdi.

 

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

712
İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

199
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

79
Mansur Yavaş ittifak ortağı HDP'yle arasını bozdu

Mansur Yavaş ittifak ortağı HDP'yle arasını bozdu

159
Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

83
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

369
Aslı Aydıntaşbaş, Sırp Başbakan'ın boyunu merak etti

Aslı Aydıntaşbaş, Sırp Başbakan'ın boyunu merak etti

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir