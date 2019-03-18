Suriye'den YPG'ye çağrı: Ya uzlaşı ya operasyon

İç savaşın 8'inci yhılında Suriye toprakları paramparça oldu. Bu durumu yeniden kendi leyhine çevirmek isteyen Suriye hükümeti toprakları kazanmak için çaba sarfediyor.

Ükenin kuzeyinde faaliyet gösteren ve petrol bölgesini tamamen kontrol altında tutan YPG'ye mesaj gönderen Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp, Suriye topraklarından bir karışın bile hükümetin yönetimi dışında kalmayacağını açıkladı.





YPG'YE MESAJ

ABD'nin askeri imkan ve kabiliyetlerinin büyük ve ileri seviyede olduğundan şüphe duymadıklarını, ama Suriye ordusunun harekete geçip sonuç alacak güçte olduğunu vurgulayan Eyüp "ABD ile müttefikleri, Suriye'den çekilmeli, zira varlıkları hukuka aykırı ve reddediliyor" dedi.

Bakiri de, Şam'ın onayını almadan Suriye'de bulunan tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

"YA UZLAŞI YA OEPRASYON"

SANA'da yer alan habere göre Suriye Savunma Bakanı, "Ya Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile uzlaşma yoluyla ya da askeri operasyonla toprakları kurtaracağız" diye konuştu. "Suriye hükümeti, tüm Suriye toprakları üzerindeki kontrolünü er ya da geç yeniden tahsis edecek" dedi.

Eyüp, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak ve halk bütünlüğünün yanı sıra kendisini ve halkını savunmadaki meşru hakkının hiçbir şekilde pazarlık konusu olmayacağının altını çizdi.