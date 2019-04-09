Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

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Japonya'da 40 yaş üstü her 10 erkekten biri bakir

Tokyo Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, ülkede 40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten birinin bakir olduğunu ortaya koydu.