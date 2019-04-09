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Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Bursa'da Suriye uyruklu bir kadın, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu

DHA | 09.04.2019 - 03:53..
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Merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağırış ve çığlık seslerinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI, ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde salonda elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş genç kadın cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin 30 yaşındaki Suriye Vatandaşı Hayat Hattab'a ait olduğunu belirledi.

Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

ŞÜPHELİ KOCA ARANIYOR

Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Hattab'ın eşi Ali Hattab'ı şüpheli olarak aramaya başladı. Polis, olayın ardından evin açık bulunan camından atlayarak kaçtığını belirlenen Ali Hattab'ın yakalanması amacıyla çevrede arama çalışma başlattı.

Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

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