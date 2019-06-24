Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen pek çok çocuktan biri Muhammed Halil. 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen liselere giriş sınavında ter döken genç öğrenci, sınavda sorulan soruların tamamını doğru yanıtladı.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye geldiklerini ve Gaziantep'e yerleşti, bir süre sonra Kilis'in eğitiminin iyi olduğunu öğrenince buraya geldi.

SIKI ÇALIŞMAYLA BAŞARDI

Hocalarının da desteğiyle puanlarının artmaya başladığını anlatan Halil, denemelerde 480 puana kadar ulaştığını ifade ederek şunları söyledi.

"6. sınıfta Mehmet Avcu hocamla tanıştım sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Gerektiğinde eve gelip beni çalıştırdı. Sağ olsun çok emeği var üzerimde. 7. sınıfa geçtiğimde 'şu kadar puan alırsan şuraya gidersin' gibi sınavla ilgili bilgiler almaya başladım. Sonra 8. sınıfa geçtim ve orada bayağı değiştim. Benim için çok önemli bir yıldı, çünkü çok fark yapmıştım. Sınavlara çalışmaya ilk başladığımda bayağı zayıftım hatta 300 puan alacak kadar kötüydüm. Sonra yavaş yavaş kolay yayınlardan, zor yayınlara geçmeye başladım. Okulda girdiğim ilk denemede birinci oldum bu da beni çok motive etti"

'BU HALİL'İN EMEĞİ'

Yapılan derecelendirme testleri sonrası Halil'in diğer öğrencilere göre farklı olduğunu gördüğünü dile getiren Avcu, "Allah'a binlerce kez şükrediyorum ki böyle kaliteli bir öğrenciyle karşılaştım. Bu Halil'in emeği, biz sadece rehber olmaya çalıştık. 7. sınıfı başarılı bir şekilde tamamladı. Mehmet Uluğ Can Ortaokuluna kaydını yaptırması için yönlendirdik orada da başarısına başarı katarak ilerledi." diye konuştu.

Okul Müdürü Cumali Çelik de okulda görevli öğretmenlerin verimli çalışmasıyla böyle bir sonuç aldıklarını belirtti.