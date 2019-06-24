taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.812
Euro
6.6263
Altın
1419.24
Borsa
95182.49
Gram Altın
264.859

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Kilis Mehmet Uluğ Can Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli Muhammet Halil, Liselere Geçiş Sınavı'ndan tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı.

AA | 24.06.2019 - 22:46..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen pek çok çocuktan biri Muhammed Halil. 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen liselere giriş sınavında ter döken genç öğrenci, sınavda sorulan soruların tamamını doğru yanıtladı.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye geldiklerini ve Gaziantep'e yerleşti, bir süre sonra Kilis'in eğitiminin iyi olduğunu öğrenince buraya geldi.

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

SIKI ÇALIŞMAYLA BAŞARDI

Hocalarının da desteğiyle puanlarının artmaya başladığını anlatan Halil, denemelerde 480 puana kadar ulaştığını ifade ederek şunları söyledi.

"6. sınıfta Mehmet Avcu hocamla tanıştım sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Gerektiğinde eve gelip beni çalıştırdı. Sağ olsun çok emeği var üzerimde. 7. sınıfa geçtiğimde 'şu kadar puan alırsan şuraya gidersin' gibi sınavla ilgili bilgiler almaya başladım. Sonra 8. sınıfa geçtim ve orada bayağı değiştim. Benim için çok önemli bir yıldı, çünkü çok fark yapmıştım. Sınavlara çalışmaya ilk başladığımda bayağı zayıftım hatta 300 puan alacak kadar kötüydüm. Sonra yavaş yavaş kolay yayınlardan, zor yayınlara geçmeye başladım. Okulda girdiğim ilk denemede birinci oldum bu da beni çok motive etti"

'BU HALİL'İN EMEĞİ'

Yapılan derecelendirme testleri sonrası Halil'in diğer öğrencilere göre farklı olduğunu gördüğünü dile getiren Avcu, "Allah'a binlerce kez şükrediyorum ki böyle kaliteli bir öğrenciyle karşılaştım. Bu Halil'in emeği, biz sadece rehber olmaya çalıştık. 7. sınıfı başarılı bir şekilde tamamladı. Mehmet Uluğ Can Ortaokuluna kaydını yaptırması için yönlendirdik orada da başarısına başarı katarak ilerledi." diye konuştu.

Okul Müdürü Cumali Çelik de okulda görevli öğretmenlerin verimli çalışmasıyla böyle bir sonuç aldıklarını belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

1019
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

506
İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

506
Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

145
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

192
Motorine zam

Motorine zam

319
Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

765
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir