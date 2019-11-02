taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi yaptı

Suudi Arabistan, ilk defa Dünya Güreş Eğlencesi (WWE) tarafından organize edilen kadın Amerikan güreşi müsabakasına ev sahipliği yaptı.

AA | 02.11.2019 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

WWE resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen kadın Amerikan güreşi müsabakasının afişlerine yer verildi.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanlığından ise müsabakaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

2018'DE İLK DEFA YAPILMIŞTI

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa erkek Amerikan güreşi müsabakaları yapılmıştı.

Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi yaptı

Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi yaptı

Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi yaptı

Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi yaptı

Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi yaptı

Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

213
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

15
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

91
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

46
Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

246
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

69
ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir