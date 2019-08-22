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Tabipler Odası eylem için otobüs kaldırıyor

Sağlık çalışanlarının haklarını korumak yerine siyaset yapan Tabipler Odası, şimdi de İstanbul'dan Çanakkale'ye eyleme gitme kararı aldı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 12:31..
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Tabipler Odası eylem için otobüs kaldırıyor

Tabipler Odası, siyasetin bir parçası olma çabası içerisinde.

Öyle ki; sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmek yerine, sürekli siyasetin içerisinde kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar.

Bu konuda Mimarlar Odası ile yarış halinde olan Tabipler Odası, İstanbul'dan Çanakkale'ye otobüsler kaldırarak, eylemlere katılma kararı aldı.

İstanbul Tabip Odası, eylemlere destek vermek için İstanbul'un iki farklı noktasından otobüsleri kaldırarak Çanakkale'ye gidecek.

TOPLANAN AİDAT PARALARI...

Sağlık çalışanları ise meslek odasına ödenen paraların, eylemlere harcandığı iddiasını konuşuyor.

Bilindiği üzere kamuda çalışanlar, İstanbul Tabip Odası'na 245 lira aidat ödüyor, özel muayenehanesi olan, özelde çalışan veya iş yeri hekimliği yapan doktorlar ise 390 liralık aidatı ödemek zorunda.

Asistan hekimlerin aidat bedeli ise 120 lira.

Tabipler Odası eylem için otobüs kaldırıyor

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