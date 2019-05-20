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Taciz şüphelisine terlikli dayak

Gaziantep'te, sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldükten sonra polise verildi

DHA | 20.05.2019 - 04:30..
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Olay, bugün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

ÇOCUKLARI TACİZ ETMEYE KALKTI

İddiaya göre, Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı.

Taciz şüphelisine terlikli dayak VİDEO

Kızlar kaçarak kurtulurken, olayı fark eden çevredekiler, taciz şüphelisini yakalayıp, tekme tokat vurmaya başladı. Bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi. Bu sırada öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı.

Taciz şüphelisine terlikli dayak

TACİZCİYE TERLİKLİ DAYAK

Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Taciz şüphelisine terlikli dayak

Taciz şüphelisine terlikli dayak

Taciz şüphelisine terlikli dayak

Taciz şüphelisine terlikli dayak

Taciz şüphelisine terlikli dayak

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