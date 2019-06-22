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Tacizcisini öldüren genç tutuklandı

Kocaeli'de iddiaya göre kendisini taciz eden 53 yaşındaki Mahmut B.'yi kalbinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 22.06.2019 - 21:15..
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M.K. ile Mahmut B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., iddiaya göre Mahmut B.’yi kalbinden bıçakladı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mahmut B., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mahmut B., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

TESLİM OLDU

M.K. ise polis merkezine giderek teslim olurken, amcasının oğlu B.K. da gözaltına alındı. M.K., Mahmut B.'yi kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdü. B.K. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K., tutuklanırken, B.K. ise serbest bırakıldı.

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Tacizcisini öldüren genç tutuklandı

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