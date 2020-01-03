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Tacizle suçlayıp, falakaya yatırdılar

Hatay'da 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.

DHA | 03.01.2020 - 15:19..
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Hatay'ın Antakya ilçesinde henüz kimliği saptanamayan 16 yaşlarındaki bir genci, 3 şüpheli bir iş yerinde 14 yaşındaki kızı neden öptüğünü sorup ardından dövmeye başlıyor.

Cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor.

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler VİDEO

''NAMUS DÜŞMANLARI''

Yanındaki arkadaşlarından aldığı sopayla gencin ellerine vurmaya başlayan saldırganın, "Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız. Namus düşmanları " dediği duyuluyor.

Elinde platin olduğunu söyleyen gence bir süre vurmaya devam eden saldırganın yanındaki bir başka kişi de küfür ederek genci yumrukluyor.

FALAKAYA YATIRDILAR

Koltuğa oturtup ayağını kaldırttıkları genci falakaya yatıran şüpheliler, uzun süre darp ediyor. Görüntülerde saldırganlardan birinin, "Kırma ayağını, kafasını kırma, dükkanımızı kan etme kardeş" diye seslenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan işkence görüntüleri büyük tepki topladı.

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler -1


Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler -2

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler -3

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler -4

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler -5

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